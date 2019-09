Los Bad Boys regresan, Will Smith y Martin Lawrence en secuela de "Dos policías rebeldes"

“Bad Boys for life”, la nueva entrega de los “chicos malos” está próxima a estrenarse en enero de 2020, y los protagonistas, Will Smith y Martin Lawrence están de regreso como los agentes Mike Lowery y Marcus Burnett, con la dirección de Adi El Arbi y Bilall Fallah.



La trama nos narra como los detectives deberán trabajar con el nuevo equipo de élite de AMMO, del Departamento de Policía, para acabar con “Armando Armas”



La primera película de Bad Boys fue dirigida por Michael Bay en 1995, el film sirvió como catapulta como director de películas, también fue el film donde Will Smith tuvo su debut cinematográfico.



El trailer de la película ya se encuentra disponible y varios integrantes de la cinta ya lo comparten en las redes sociales.