QUÉPASA: Las tandas de AMLO

Hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un programa para fortalecer la actividad económica y el empleo, así como el desarrollo local y regional.

El Programa de Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como “Tandas para el Bienestar”, ha dispersado 99 mil 814 tandas de 6 mil pesos, que equivalen a un monto de 598.9 millones de pesos, pero actualmente, sólo 83 mil 399 personas han cobrado su tanda, lo que equivale a 500.4 mdp,

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se destinaron 3 mil 33.2 mdp para el programa, cuya meta es entregar 475 mil 459 tandas. Lo que se ha entregado hasta el momento representa un avance de la meta y del presupuesto anuales de 21% y 19.7%, respectivamente.

Las Tandas para el Bienestar es uno de los 25 programas prioritarios del gobierno de AMLO enfocados a combatir la pobreza; está dirigido a personas con micronegocios que viven en condiciones de marginación y no tienen acceso a los servicios tradicionales, es decir, benefician a quienes no tienen acceso a financiamiento de instituciones bancarias, ya sea por sus limitados ingresos, falta de garantías o por la carencia de historial de crédito o incluso, por ser consideradas poco solventes o altamente riesgosas. Para acceder a una tanda, se debe completar una solicitud, presentar una identificación oficial vigente, la Clave Única del Registro de Población (CURP) y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.