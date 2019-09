Un equipo NBA en México es posible: Shawn Marion

La NBA presentó dos nuevos juegos que recibirá la Arena Ciudad de México el 12 y 14 de diciembre próximos, entre los Pistones de Detroit y Mavericks de Dallas para la primera fecha, y los Soles de Phoenix y las Espuelas de San Antonio en la segunda.

Serán 30 partidos ya los que se hayan jugado en territorio mexicano en la historia de la NBA, siendo el país que ha recibido más juegos de la liga fuera de Estados Unidos y Canadá. Durante la presentación, estuvo presente el exjugador Shawn Marion, quien fue campeón con Dallas, además de ser elegido al All Star Game en cuatro ocasiones.

Shawn aseguró que es muy posible que en un futuro se logre tener un equipo de NBA en México.

Es mi segunda vez en México, me encanta , siempre me tratan de lo mejor y tener a la NBA aquí es asombroso y tener 30 juegos aquí es maravilloso, jugué para dos de estos equipos y esto es genial" agregó.

También dio su punto de vista sobre la nueva temporada:

Es probablemente una de las temporadas más emocionantes que se esperan, los Clippers con Kawhi y Paul George son unos de los mejores y son increíbles, veremos cómo funcionan y no olvidar a James Harden con Russell Westbrook, jugaron juntos ya y lo hicieron muy bien, será muy duro en el Oeste y creo que Dallas y Phoenix pueden dar pelea y hacerlo muy bien, los Mavs tienen a Luka y un gran equipo para pelear, será muy interesante, el campeón puede salir del Oeste, creo que será un año muy emocionante, no puedo esperar por la temporada".

Sobre las distancias para cuando se juega en México, opinó: "No es muy lejos, así que es bueno para ellos, no es diferente de viajar de una costa a otra, no es ningún problema la distancia".