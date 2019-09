Inaugura Hersilia Córdova otro adoquinamiento en Huaquechula

Arropada por decenas de pobladores, la ex diputada federal antorchista Hersilia Córdova Morán cortó el listón inaugural del adoquinamiento de la calle 5 de Mayo ubicada en la comunidad de Tezonteopan de Bonilla, perteneciente al municipio de Huaquechula.

Esta obra pudo ser materializada gracias al trabajo en conjunto de los pobladores y la gestión de los ex diputados federales Juan Celis y Hersilia Córdova Morán, en la pasada legislatura, con el presupuesto federal del hoy extinto ramo 23.

En su mensaje, Córdova Morán destacó que el hombre debe estar unido y organizado, por que “la única fuerza que le queda al pueblo es su número, su alianza y su unidad. Yo deseo que sigan así para luchar por más obras”.

“El hombre por sí solo no es capaz de lograr lo que el pueblo organizado; pero, si Teozontepan sigue organizado, unido y trabajando de la mano de Antorcha, no solo podremos adoquinar otra calle, podremos transformarlo, porque es necesario y se tiene que hacer; y si no nos oyen, tendremos que ir a exigir porque el pueblo tiene derecho a mejorar sus condiciones de vida, tener salud, empleo, alimentación, apoyo al campo, a la cultura y la educación”, indicó.