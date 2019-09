Presentará Francisco Martín en la FENIL su libro "Ladrón de esperanzas"

El investigador Francisco Martín Moreno presentará en la Feria Nacional del Libro de la BUAP su última novela “Ladrón de Esperanzas”, la cual, retrata la situación actual por la que atraviesa el país con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El escritor recurrió a la historia para explicar cómo diversos acontecimientos dieron lugar al triunfo del tabasqueño, luego de dos intentos fallidos para llegar a la presidencia de México.

Hay que ver dónde se originó todo el rencor que sienten los mexicanos y que López Obrador capitalizó para ser presidente; conocer además su trayectoria política, pues él vivió en condiciones de miseria y por eso se impuso la misión de rescatar a los mexicanos de la pobreza. Aprovechó el hartazgo del pueblo luego del último gobierno, que fue más bien una pandilla muy eficaz, y la gente le entregó no sólo la presidencia, sino también el Congreso de la Unión y 19 Congresos Estatales, convirtiendo a México en el país de un solo hombre”.

En entrevista para Sexenio, Francisco Martín agregó que “Ladrón de Esperanzas” es una explicación novelada que incluye varios pasajes atractivos, como el pacto de impunidad que se da entre el exmandatario Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y diversas conversaciones entre “chairos y fifís” que dejan ver la marcada división que se vive actualmente entre estos dos “sectores” de la sociedad.

Con esta novela, Martín Moreno busca crear conciencia de que el gobierno de AMLO no es de izquierda, “porque primero debe ver por el bienestar de los marginados, sin embargo, no está creando empleos, hay cero crecimiento económico, no hay utilidades y por lo tanto, no hay recaudación fiscal”.

Se trata de una voz de alarma acerca de esta presidencia dictatorial, y quiero hacer lo posible por detener el desastre. Que la gente se informe, que si López Obrador es popular es porque está regalando dinero, pero esa no es la solución. Debe de hacer alianzas con empresarios, crear infrestructura, generar certidumbre en los mercados internacionales y hacer con México lo que se merece, porque es un gran país, es la décimo tercera economía más importante del mundo”.

Finalmente, Francisco Martín lamentó que “se esconda” su libro por la temática que contiene, por lo que confió en que varias personas asistan a la presentación en la que estará acompañado por Javier Lozano y Paola Migoya, este miércoles a las 18:00 hrs.

El presidente dijo que respetará la libertad de expresión, yo le creí y por eso escribí este libro. Espero que me acompañen varios poblanos para que podamos platicar, porque hay que cuidar de este país”.

“Ladrón de esperanzas” forma parte de las 27 novelas históricas que ha escrito su autor desde hace 30 años, quien también colabora en periódicos nacionales e internacionales como El País, Chicago Tribune, Reforma, El Universal; además de dar conferencias en el país y en el extranjero.