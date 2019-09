QUÉPASA: Robert Pattinson ya se probó el traje de Batman

Luego de saberse que Robert Pattinson será el nuevo intérprete de Batman, durante una entrevista con Variety, habló de cómo se sintió al convertirse en la figura del Universo DC.

Es la cosa más loca que he hecho durante mi carrera en el cine. Recuerdo haberle dicho a Matt (Reeves, el director): ‘¡Parece que esto me va a cambiar la vida!’. Y él me respondió: ‘¡Espero que lo haga! ¡Llevas puesto el traje de Batman!”.