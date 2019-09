Javier "El Vasco" Aguirre, inmiscuido en juicio de amaño de partidos en España

Este martes dio inicio el juicio más grande por amaño de partidos en la ciudad española de Valencia, donde más de 30 jugadores comparecerán ante el juez. Hasta 4 decenas de personas han sido acusadas, entre ellas el ex técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, que en ese entonces (2010-2011) era el técnico del Zaragoza.

Los acusados podrán enfrentar hasta dos años en prisión y seis años de suspensión del fúbol. Jugadores, entrenadores y funcionarios deberán responder a cargos relacionados específicamente por un partido de La Liga, entre el Zaragoza y el Levante, al final de la campaña 2010-2011.

Entre los jugadores acusados están Ander Herrera, ahora con Paris Saint-Germain; el ex mediocampista de Leicester Vicente Iborra; el ex capitán del Atlético de Madrid Gabi Fernández; el mediocampista de River Plate Leonardo Ponzio; el defensor serbio Iván Obradovic; el delantero de Lazio Felipe Caicedo y el delantero uruguayo Cristhian Stuani. Sin embargo, algunos de los jugadores pidieron que se les permitiese no estar en la corte durante todo el juicio, que se espera dure hasta el final de septiembre.

Abogados del Zaragoza piden la anulación del juicio, ya que el presidente de la Liga, Javier Tebas, era entonces el abogado de uno de los jugadores de Zaragoza. Además, argumentan que Tebas violó la confidencialidad abogado-cliente, porque fue él mismo quien hizo la acusación que llevó al juicio.

Javier Aguirre, uno de los 42 acusados en el juicio por el presunto amaño del partido Levante vs Zaragoza de 2011, desconoce si habrá juicio, ante la posibilidad de que el juez estime la petición de la nulidad de las actuaciones.



"No sé cuando tendré que declarar", dijo.

La parte acusatoria mencionó evidencia de que Zaragoza les pagó 965 mil euros (alrededor de 1 millón de dólares) a jugadores del Levante para que perdiesen un partido con Zaragoza, que precisamente ganaron 2-1 en la última fecha del campeonato, permitiendo al equipo de Zaragoza evitar el decenso.

Los fiscales dicen que el dinero fue dividido a partes iguales entre los jugadores de Levante y que los jugadores de ambos equipos estaban al tanto del arreglo.

Aparentemente, existe evidencia de que el dinero fue transferido a jugadores de Levante tras analizar declaraciones de impuestos y transacciones bancarias. Sin embargo, todos los acusados han rechazado los cargos.

Anteriormente, un tribunal inferior había descartado la causa, pero fue reabierta el año pasado tras una apelación de la fiscalía en Valencia, donde está basado Levante y donde se desarrolló el partido.

Zaragoza regresó a la segunda división en la campaña 2013-2014. Levante juega actualmente en la primera división.