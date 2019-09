Sexo de dos atletas chinas desata polémica

Recordándonos el 'caso Semenya', el pasado 23 de agosto se celebró el National Grand Prix Final de Daqing, donde las atletas de origen chino Liao Mengxue y Tong Zhenhuan, hicieron el 1-2 en los 400 metros. Todo parecía normal, hasta que unas imágenes revolucionaron las redes sociales.

Is not only Liao Mengxue and Tong Zenghuan at the women’s 4×400 relay championship in China.

I think Yang is also male, he has a male face, a male waist and as his 2 mates needs to wear underwear to hold his testicles and penis. pic.twitter.com/mHxzzvRi06 — Beatriz (@BeaGonzo) September 1, 2019