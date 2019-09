Así luce el logo oficial de Qatar 2022

La organización del Mundial de Qatar presentó este martes el logo oficial de la Copa del Mundo 2022. Una docena de ciudades participaron en el lanzamiento simultaneo, entre ellas la Ciudad de México.

Exactamente a las 12:22 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México se proyectó el emblema oficial de la Copa del Mundo de Qatar 2022. México no había confirmado en qué calle se proyectaría el logo oficial de Qatar 2022, que terminó siendo en la Avenida Paseo de la Reforma.

Los países que participaron en esta presentación, además de México, fueron Kuwait, Oman, Jordania, Irak, Túnez, Argelia, Marruecos, Argentina, Brasil, Chile, Italia, Rusia, Sudáfrica, España, Turquía, Estados Unidos, entre otros.

La Copa del Mundo de Qatar se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. El emblema fue presentado y proyectado en cuatro puntos de Qatar, esto un día después de que el logo de México 86 fue reconocido como el más bonito en la historia de los Mundiales.

Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote ???



With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner ??????



In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed ?????? pic.twitter.com/snQjkXmbhf — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2019