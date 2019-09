Armenta se mantiene distante de la elección interna de Morena

Alejandro Armenta, senador de la Republica, sostuvo que se mantendrá distante del proceso de renovación de las dirigencias nacional y estatal de Morena durante el mes de noviembre.

Manifestó que no tiene gusto por candidato alguno, pero apoyará incondicionalmente a los que resulten electos en el proceso.

Consideró ser prudente y no intervenir en la contienda interna, y que sean los militantes los que elijan a sus líderes.

Agregó que por el momento no tiene ninguna injerencia en temas políticos, será solo un observador en este proceso interno de Morena, por lo que indicó que sus líderes son el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Cuando me subo al ring me subo a pelear de frente y doy la cara, pero para mí no hay batallas internas, es la hora de sumarnos en los hechos con el liderazgo del gobernador Miguel Barbosa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador".