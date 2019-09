Restauranteros pedirán al Ayuntamiento 1 hora más para la noche mexicana

Integrantes de la APREPSAC, COE y de Hoteles y Moteles de Puebla anunciaron que solicitarán al Ayuntamiento de Puebla libere una hora más el servicio de sus agremiados, para la noche mexicana del 15 de septiembre.

Reconocieron que no habrá Ley Seca, pero sí permanecerá la restricción del cierre de horario a las 3 de la mañana, por lo que esta misma semana harán la solicitud formal a las autoridades municipales, para que puedan cerrar una hora más tarde sus establecimientos.

Al respecto, Felipe Mendoza, presidente de la Asociación Poblana de Restaurantes destacó que la intención es tener un mayor margen de ganancia y con ello puedan recuperar al menos un 2 o 3 por ciento más en sus ventas.

Y es que recordaron que el sector registra pérdidas en sus clientelas de 20 por ciento, por la presencia de ambulantes, la inseguridad y hasta los negocios que ofrecen servicios de comida a domicilio.

Finalmente, confiaron en que en esta ocasión si sea atendida su petición, no como el año anterior, que además de la ley seca, no se autorizó el cierre de sus establecimientos a las 4 a.m.