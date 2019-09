Reconoce Ayuntamiento huitzilteco papel libertador de los abuelitos

La labor que realizaron los adultos mayores por liberar al pueblo huitzilteco de las cadenas de opresión e injusticia, ha permitido que ahora Huitzilan sea un municipio que avanza con paso firme, destacó el presidente municipal Delfino Bonilla Ángel, durante el festejo del “Día del Abuelo”.

Acompañado del dirigente del Movimiento Antorchista en Huitzilan de Serdán, Sady García Córdova, festejaron a los abuelitos que se dieron cita en el auditorio municipal “Máximo de la Cruz Rivera, y reconocieron la valentía y el esfuerzo que realizaron hace más de 35 años para superar la etapa de terror en la que sumergió el cacicazgo y la UCI a Huitzilan.

Al respecto, el edil antorchista refirió que fueron varios hombres y mujeres quienes buscaron al Movimiento Antorchista para lograr la libertad de su pueblo y, que a pesar de que han pasado varios años, se siguen manteniendo firmes en sus ideales de seguir avanzando.

“Ustedes lucharon para salvar a nuestro pueblo. Ahora Huitzilan es grande, nuestro es pueblo es bonito y los otros pueblos ven cómo va cambiando Huitzilan y ellos también quisieran que sus municipios estén como el nuestro, bien quisieran que estuviera cambiando. Es difícil, no lo hacen porque no hay organización, la gente no está con la organización, sino que cada quien por su lado”, dijo.