Sin lugar a dudas, uno de los días más singulares y extraños que ha tenido Suecia fue el domingo 3 de septiembre de 1967, día en que llego el modelo de conducción europeo, para ellos fue el Dagen H (el día H), cuando los suecos pasaron de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha, en un procedimiento sin precedentes y que se ejecutó en tan solo 10 minutos, esto con una minuciosa planificación previa para aminorar inconvenientes, logrando así y de buena manera, cambiar al sentido de circulación que predominaba en gran parte de Europa.

Hasta entonces, los suecos circulaban como los ingleses, los japoneses o los australianos (entre otros), por la izquierda. Y ello a pesar de que la mayoría de Europa ya se circulaba por la derecha desde décadas atrás. Algunos achacan esta diferencia a que, como Inglaterra, Suecia nunca fue conquistada por Napoleón

En efecto, Napoleón hizo norma en los territorios que gobernó, la costumbre adoptada tras la Revolución Francesa de cambiar el sentido de la circulación, imponiendo como medida simbólica, lo que hasta entonces era propio de las clases inferiores: moverse por el lado derecho para evitar ser arrollados al venir por la izquierda los carruajes y señores a caballo. En todo caso en España no se reguló la circulación obligatoria por la derecha hasta los años 20.

Sin embargo, esta justificación no es la única. Existen otras explicaciones, por ejemplo, en la época de los romanos se transitaba del lado izquierdo porque utilizaban la mano derecha para saludar o luchar. Se sabe que en la Revolución Francesa se terminó la costumbre de manejar por la derecha por la derecha y solo Gran Bretaña, Portugal y el Imperio Austroúngaro se resistieron al cambio

Así entonces, llegó el día H, todo el tráfico no esencial fue prohibido de las carreteras desde las 01:00 a.m. - 06:00 p.m. Siendo las 4:50 AM cuando todo el tráfico se detuvo. Los conductores tenían diez minutos para cambiar de carril, al lado derecho de la carretera y esperar hasta las 5 AM para circular de nuevo, ahora todos por el carril derecho. Y en grandes ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö este período se prolongó un tiempo más, para de este modo, evitar o aminorar dificultades a esas horas.

En el día H se produjeron diversas escenas de confusión derivadas de este cambio, pero sólo se produjeron 157 accidentes, la mayoría sin importancia: tan sólo 32 accidentes con daños personales y, de ellos, sólo 5 de cierta gravedad.

Algunos expertos habían sugerido que el cambio a la circulación por la derecha reduciría los accidentes junto al cambio del volante a la izquierda de los vehículos, lo que redundaba en una mejoría de la visión de la carretera. De hecho, como resultado, los accidentes frontales de coche y los atropellos de peatones se redujeron drásticamente.

Según algunas fuentes la disminución se atribuiría a la reducción de los límites de velocidad en 10 km/h que se impuso durante un tiempo después del cambio. De hecho, la tasa de accidentes se elevó a su nivel original a los dos años del famoso Högertrafikomläggningen.

Las estadísticas anuales fueron mucho más contundentes e inclinaron la balanza a que fue todo un acierto este cambio en el sentido de circulación desde la izquierda a la derecha en Suecia, pasando así, de los mil 313 accidentes en 1966 a mil 77 accidentes en 1967, algo que los especialistas ya decían, que con la implementación del sentido de la conducción por la derecha reduciría las incidencias viales pues, los conductores tendrán una visión más amplia y mejor de las carreteras.

Tuvieron que hacerse varias modificaciones, que demandaron un gran esfuerzo, como cambiar muchas señaléticas de tránsito a lo largo y ancho de Suecia como también, se tuvo que hacer cambios de ubicación de las paradas de autobuses con todo lo que conlleva esto y desde luego, se debieron comprar autobuses con puertas en el lado derecho y hacer las modificaciones respectivas a los coches suecos que tenían el volante a la izquierda, entre otras tantas cosas.

Además se creó una comisión técnica para liderar este cambio y se inició una campaña de educación que se extendió durante 4 años. Se inició una campaña nacional de persuasión y el logotipo de Dagen H pronto se estampó en cartones de leche, calzoncillos e incluso, ropa interior de mujer.

Casualidad, o quizá no tanto, pasada la “fiebre” del cambio de sentido las tasas de accidentes volvieron a la normalidad y el número de reclamaciones de seguros volvió a índices “normales”. Eso es algo que probablemente ninguna revolución o gran cambio nos permitirá modificar. Los suecos, por fin, volvían a sentir como familiares a sus propias carreteras, liberando esa sensación de riesgo por la seguridad aparente de aquello que ya conocían.

En la actualidad, existen más países en los que se circula por el carril derecho que por el izquierdo, pero no siempre fue así.

A través de los años, la norma de circular por la derecha se hizo ley. El primer estado en oficializar la circulación por la derecha fue Pennsylvania en 1792.

Cuando se creó el automóvil tampoco hubo consenso. Algunos modelos tenían el puesto del conductor en el centro, otros a la izquierda, y otros a la derecha. La normalización llegó con Henry Ford, el magnate eligió poner el volante de su Ford T al lado izquierdo porque las leyes ya estipulaban que había que circular por el lado derecho. El sistema de producción de la compañía llenó Estados Unidos de coches Ford T y la circulación por la derecha se convirtió en la norma.

El 66% de la población mundial conduce por la derecha, mientras que el 34% restante lo hace por la izquierda.

Países como Australia, Reino Unido, la India, Kenia, Japón, entre otros, aún conducen con el volante a la derecha.

En España había ciudades en las que se circulaba por la derecha y otras por la izquierda, hasta que en 1930 se acordó que debía hacerse por el lado derecho.