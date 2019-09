QUÉPASA: ¡Histórico! Poblana consigue plata en Parataekwondo de Lima 2019

Claudia Romero Rodríguez es el nombre de la poblana que hizo hsitoria en el deporte Parapanamericano nacional, al conseguir la medalla de plata en la categoría -49 kilogramos K44, primera presea para México en el debut del Parataekwondo en los Juegos de Lima 2019.

En las competencias que se realizaron en el Polideportivo del Callao, se enfrentó en semifinales a la cubana Lilisbeth Rodríguez, a quien doblegó por 16-7. Y aunque en la final cayó contra la peruana Leonor Espinoza, por 7-27, al finalizar los tres rounds del combate, la mexicana aseguró la plata.

La verdad me siento muy orgullosa por ser la primera mexicana en la disciplina de para taekwondo en obtener una medalla en Juegos Parapanamericanos, me siento bien, no fue lo que queríamos, pero sé que di todo en el área y con eso me quedo.