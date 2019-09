Asegura Claudia Rivera que ya no saldrá de viaje en lo que resta del año Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha salido de México, por considerar que no son viajes prioritarios; ella lleva al menos cuatro viajes al extranjero.

Foto: Esimagen La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, aclaró que no tiene contemplado realizar un viaje más en lo que resta del año, ante la polémica suscitada por su posible visita a Sevilla, España, para participar en el Foro Iberoamericano de Alcaldes. Y es que hay que recordar que en menos de un año, la morenista ha viajado al menos en cuatro ocasiones al extranjero, cancelando la ida a China y París, Francia. Ante ello, ciudadanos, políticos y militantes de Morena, han reclamado que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha efectuado ninguna salida de México, por considerar que no son prioritarios, la presidenta Claudia Rivera ha acudido a la mayoría de las invitaciones que le han hecho, incluso, en momentos que la capital ha enfrentado crisis por inseguridad. No obstante, Rivera Vivanco dijo que valorará las invitaciones que abonen al bienestar y desarrollo de los poblanos, por lo que el ayuntamiento priorizará las actividades que las autoridades deben realizar de manera directa, como la firma de hermandades con otras alcaldías del mundo. Específicamente al Foro Iberoamericano en Sevilla, respondió que no fue considerada su asistencia, a pesar de estar comprometida con el enfoque de proximidad y defendió que se busca empoderar a la ciudadanía, en corresponsabilidad para la inclusión, recuperar el medio ambiente y la construcción de la paz. Ante la polémica suscitada de viajar por quinta ocasión, declaró que a Sevilla podría acudir alguno de los regidores, debido a que el Foro es de “gran relevancia” y una actividad obligatoria a la que se encuentra suscrito el gobierno de la ciudad de Puebla. Ante ello, comentó que estará informando de manera puntual sobre las actividades en las que participe el Ayuntamiento. Por otro lado, Claudia Rivera Vivanco dio comienzo a los festejos conmemorativos al 209 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, en los cuales, la alcaldesa aseguró que está garantizada la seguridad en el Zócalo de la ciudad y en las 17 juntas auxiliares. Estaremos trabajando en una dinámica coordinada para el día de la festividad en el zócalo, donde estarán en activo todos los agentes municipales. Finalmente, señaló que habrá trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como con Protección Civil y el gobierno del estado, autoridades que estarán apoyando en la vigilancia de vialidades y en los puntos de mayor concentración de visitantes.