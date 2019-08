Jornada 8 Liga MX

Seguimos teniendo fútbol toda esta semana, desde el martes con la jornada 7 y que terminó ayer hasta el domingo con la jornada 8 que justo comienza hoy viernes, con esto, llegamos justo a la mitad del torneo que, también nos traerá un receso por la fecha FIFA.

Dos de los malllamados grandes, y si no cuenten los campeonatos de ambos en los últimos 20 años, se enfrentan, para no variar en no muy buenas condiciones, Chivas sigue dando pena ajena y propia con los pobres resultados con el "Número Uno", Tomás Boy, y Cruz Azul que un día da un excelente partido y a la siguiente semana le pasan por encima, el que triunfe se acercará a los puestos de liguilla, y el derrotado se hundirá más en la tabla.

En duelo de fieras y recordando la pasada final, León y Tigres se enfrentan en El Volcán, ambos equipos no han tenido triunfos en los últimos partidos así que se espera un buen agarrón en el coloso de San Nicolás de los Garza.

Pumas que ya tiene rato de haber caido de la nube al darse cuenta que los espejitos del español Míchel no han funcionado como ellos esperaban pues han perdido en cuatro de los últimos cinco encuentros, habrá que ver si recomponen el camino contra Toluca en CU.

Querétaro que ha ganado cinco de los 7 partidos los tienen en el primer puesto de la tabla, parece que seguirán por el buen camino ya que enfrentan al equipo de la Franja que lleva solo 5 puntos producto de una victoria y un empate, pero con nuevo técnico pueden dar la sorpresa.

El América con todo y VAR empató con Tigres el pasado fin de semana y a media semana hizo lo propio con Pachuca, pero van contra el Atlas que bien puede dar un buen partido o jugar "a lo Atlas" y regalarle puntos a los de Coapa.

Los demás partidos son:

Morelia - Veracruz

Necaxa - Tijuana

Pachuca - San Luis

Juárez - Monterrey