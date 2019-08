QUÉPASA: ¡Al fin habla Lupillo Rivera sobre su supuesto romance con Belinda!

Luego de meses enteros de especulaciones sobre un supuesto romance entre Belinda y Lupillo Rivera, que incluso llegó hasta la boda, el cantante decidió hablar al respecto.

A través de un video en Instagram, Lupillo Rivera asegura que su relación con Belinda es totalmente de amistad y recalcó en todo momento que no quiere seguir exponiendo a su gran amiga a los rumores de un romance entre ellos.

Asimismo, aclaró que el motivo por el que decidió tatuarse el rostro de Belinda en el brazo fue a causa de un reto que ella le hizo.

Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje.