Seis de seis para Raúl Jiménez

El arranque de temporada ha sido espectacular para Raúl Jiménez, en ocho partidos disputados, ha anotado en siete ocasiones, es decir, casi un gol por partido con el Wolverhampton.

De los siete tantos realizados este inicio de temporada, seis han sido en la fase previa de la Europa League 2019-2020 contra Pyunik, Crusaders y Torino respectivamente, destacando que, el delantero mexicano ha anotado en todas las fases previas que ha disputado en el campeonato de la UEFA.

Vale la pena comentar que Jiménez, en su participación con la Selección Mexicana este verano, anotó cinco goles en seis partidos.

Con el pase de los Wolves, Raúl Jiménez se suma al Tecatito Corona y Érick que también disputarán la fase de grupos de la UEFA Europa League, con el Porto y PSV respectivamente.

FT | #WOL 2-1 #TOR



And that's full time! Wolves with a 5-3 aggregate win over @TorinoFC_1906! Raul Jimenez and Leander Dendoncker on target for the home side. #WOLTOR



??? pic.twitter.com/pqltxOkA8H — Wolves (@Wolves) August 29, 2019