QUÉPASA: Así lucen Jennifer López y Ariana Grande sin Photoshop

Hoy en día, el mundo de las celebridades está lleno de muchas figuras que usan diferentes técnicas para poder realzar su belleza, entre las más populares se encuentra el uso del infaltable maquillaje y para las fotos, los retoques para poder aclarar la piel, ocultar los gorditos o incluso, engrandecer ciertos atributos.

Pues bien, hay 2 cantantes famosas a las que se les ha podido sacar una foto en donde se ven de forma más natural, la primera, Jennifer López.

La puertorriqueña es famosa por tener una figura que cualquier mujer envidiaría, muestra de ello se puede se ve en varias de sus fotos, sin embargo, ha corrido el rumor de que JLo ya no ha podido mantenerla en punto más alto, cuando grababa películas o sacaba sus primeros discos.

Por internet circula una foto de la cantante y actriz de espaldas, usando un bra deportivo con una blusa negra y unos leggins que dejan ver su figura actual, la cual no se parece a la que tiene acostumbrados a sus fanáticos.

Otra celebridad moderna que ha tenido un cambio de look muy radical es Ariana Grande, como algunos recordarán, la diva del pop comenzó su carrera artística como actriz para series de Nickelodeon, en donde, incluso, en esa época tenía un look muy distinto al del día de hoy.

La foto que se filtró de ella fue de la época en la que ella era una desconocida y los comentarios están mezclados, algunos a favor de que la famosa use maquillaje y otros apoyando su forma natural.