Margarita Zavala retira candidatura, no declinará por nadie

Dijo que, su renuncia no significa que va a declinar por nadie, ante un panorama de polarización que le impedía competir ante tres opciones claras que se perfilan para competir. De igual forma, aclaró que la cercanía con el debate la llevó a reflexionar sobre su presencia en el proceso electoral, por lo que dejó claro que no participará en el próximo debate.

“No estoy declinando por nadie. Si algo me ha caracterizado es la honestidad y la libertad, y es algo importante en el ejercicio de la política…. Tenía que salir así de limpio, por eso no negocié nada. No lo cambie por nada, tenía que hablar honestamente a los electores”, afirmó.

Al tiempo de sentirse orgullosa por ser la primera mujer candidata y la primera candidata independiente, respondió sobre la posibilidad de unirse a otra campaña o de regresar al PAN, a lo que indicó que en la política no se puede descartar nada, pero que piensa tomar este tiempo para reflexionar su voto, afirmando que las alianzas solo desdibujan a los partidos.

A pregunta expresa acerca de los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, del primero aclaró la diferencia de ideas que existe por la forma en que califica las cosas y del segundo acusó que su mejor argumento sea el ser diferente a López Obrador.

"Tengo que ser honesta, pero que desesperación me daba cuando el otro lado solo exigía para ser presidente no ser López Obrador. Pidan más para el país”, #MargaritaEnTercerGrado pic.twitter.com/utEorexiwR — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 17 de mayo de 2018

En cuanto a si invitaría al otro candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, a que renuncie de la campaña por sus bajas posibilidades, dijo que no es quien para dar consejos y que ese tipo de decisiones son personales.

Margarita Zavala dijo que ahora que ha declinado se dedicará a respetar el proceso y aunque no descarta el sumarse a otra campaña, valorará el acompañar la libertad del elector y de sus seguidores sin llamar necesariamente al voto útil.

“Quiero acompañar a quienes me ayudaron. Tengo que respetar el proceso... Tenemos que sacar adelante al país después del uno de julio. No me gustan las cosas alrededor de una persona; mi formación política es en el sentido que la toma de decisiones es alrededor de ideas y proyectos, no de un caudillo”, aseguró.