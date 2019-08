QUÉPASA: Conductora de televisión compara a su compañero afroamericano con un gorila

En Oklahoma City, Estados Unidos, una conductora de un noticiero hizo comentarios aludiendo a su compañero de trabajo de descendencia afroamericana, diciéndole que se parece a un gorila del zoologico de la ciudad.

Ambos estaban dando la nota con buen humor, hasta que ella dijo eso, lo que despertó los reacciones de los usuarios en redes sociales, quienes no en tardaron en atacar a la conductora y acusarla de racista, acto seguido, la mujer pidió disculpas.

Ayer dije algo que era desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente. Y quiero que sepas, entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te amo tanto, y has sido uno de mis mejores amigos durante el último año y medio. Y nunca haría nada a propósito para lastimarte. Y amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal y lo siento mucho, expresó Houdson en un video soltando lágrimas.

Jackson Hackett aceptó las disculpas, mas no dudó en mencionar que los comentarios lo hirieron a él y a la comunidad afroamericana.

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019