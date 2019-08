QUÉPASA: ¡Los Backstreet Boys regresan a México!

Los millenials amantes de la música pop de finales de los 90 amanecieron con muy buenas noticias, y es que los Backstreet Boys regresan a México en su nueva gira: el DNA World Tour.

La boy band llegará al Palacio de los Deportes el 21 de febrero de 2020, y el 26 de febrero en la Arena VFG de Guadalajara.

Los precios para ir a ver a los Backstreet Boys van de los $599 a los $2,599, y la preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex será el 2 y 3 de septiembre, mientras que la venta general al público se abrirá a partir del 4 de septiembre vía TicketMaster.

La banda cantará hits de todas sus épocas, desde clásicos como “Everybody” y “I want it that way”, así como temas de su nuevo disco DNA.

Algunos de los países latinoamericanos que visitarán los BSB además de México, serán Costa Rica, Bogotá, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.