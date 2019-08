Listas escuelas antorchistas para nuevo ciclo escolar

Angelina Ramos Sánchez, responsable del distrito 9 de la capital poblana, mencionó que este próximo ciclo escolar 2019-2020 las escuelas antorchistas del norte de la capital están preparadas para recibir a los alumnos desde preescolar hasta bachillerato.

Ramos Sánchez indicó que gracias a la lucha y gestión de todos los antorchistas y a los diputados federales, se ha podido concretar aulas para la educación de los alumnos de este centro escolar: "hace como 2 años los habitantes de la colonia Tlanesse nos dijeron que ya no querían aceptar a sus hijos en las escuelas que están alrededor de la colonia y pues nosotros nos vimos en la necesidad de construir una escuela improvisada, ahora tiempo después podemos ver la materialización de estas magnas obras".

Este centro escolar este año tuvo como logros importantes la construcción de aulas escolares para preescolar, primaria y secundaria, obras que benefician a la gente de la colonia y de las colonias de alrededor.

Al inicio de la creación de nuestra escuela, nadie que no fuera de que la colonia quería meter a sus hijos a estudiar en nuestras escuelas porque no teníamos claves de centro de trabajo, pero ahora que ya tenemos nuestras propias claves la gente se acerca, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, al contrario, les decimos que se acerquen a nuestras escuelas, indicó.