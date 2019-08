ESPECIAL: México celebra el Día del Abuelo

Este día se celebra a los miembros de la familia más tiernos y que sin duda merecen reconocimiento: los abuelos. En México, desde 1983, cada 28 de agosto, se festeja el Día del Abuelo, y aunque el origen de esta fecha no es muy claro, las distintas versiones sobre el origen de esta celebración son muy interesantes.

La primera historia se remonta a la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien decidió designar un día para consentir a los grandes del hogar; también hay quienes aseguran que la tradición proviene de tiempos del Porfiriato, cuando los hacendados festejaban a los adultos mayores durante el día de San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia.

Otra versión, señala que durante el gobierno interino de Abelardo Rodríguez, entre 1932 y 1934, fue que se instituyó en nuestro país el Día del Abuelo, festividad que sería ratificada durante el sexenio de Cárdenas, de 1934 a 1940. También hay quien dice que en 1957 tuvo lugar en México el primer Congreso Panamericano de Gerontología, presidido por el doctor Manuel Payno y en el cual, el colombiano Guillermo Marroquín Sánchez propuso que en América Latina se celebrara a los abuelos y las abuelas el 28 de agosto de cada año.

Una última versión menciona que el origen del Día del Abuelo fue hace apenas dos décadas, en un programa de radio conducido por el locutor Edgar Gaytán Monzon, con el programa titulado "La Hora Azul", que se transmitía en Chihuahua y estaba dirigido a adultos mayores que gustaban de los tríos, los boleros y la música de la época de oro del cine mexicano.

No importando su origen, este día es celebrado en la gran mayoría de los países de Iberoamérica, con el único propósito de conmemorar al adulto mayor.

El Día del Abuelo fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1998 bajo el nombre de “día internacional de las personas de edad”. En la celebración se busca darles a los abuelos el lugar que merecen en el cuidado de la familia, recordar que son la semilla del fruto que ahora se tiene y no dejarlos fuera de las nuevas tareas que se adquirieron, pues su experiencia puede ser clave para su desarrollo.

Realmente es de suma importancia homenajearlos como se merecen, ya que ellos siempre están dispuestos a escuchar, aconsejar y brindar su amor y cariño.

En la actualidad, muchas veces son quienes están a cargo de los nietos cuando los padres trabajan, tarea que los convierte en personajes clave en el buen funcionamiento de la familia moderna.

Los abuelos serán los transmisores de valores, los mediadores entre padres e hijos y seguramente, un nexo con el pasado y la historia familiar

¿Qué otros países celebran el Día del Abuelo?



Francia conmemora al abuelo el primer domingo de marzo, dede 1987. En Italia, apenas se reconoció el Día del Abuelo en 2005 y se celebra cada 2 de octubre, cabe destacar que este día coincide con la conmemoración de la Iglesia Católica al Ángel de la Guarda.

Polonia celebra el día de los abuelos por género, a la abuelita se le celebra el 21 de enero y al abuelito le corresponde el 22 de enero; Reino Unido conmemora a los abuelos cada primer domingo de octubre y fue reconocido en 1990.

En Uruguay, la celebración es cada 19 de junio y comenzó tras la peomulgación de esta fecha por parte de la ONU. En Venezuela no solo festejan a los abuelitos, sino a todas las personas de la tercera edad ,cada 29 de mayo, mejor conocido como el Día Nacional del Adulto Mayor.

En Bolivia no sólo se celebra el Día de los Abuelos, también se celebra el Día del Adulto Mayor el día 26 de agosto de cada año. Ecuador y Costa Rica son los únicos países que no celebran el Día del Abuelo o de los Abuelos, como tal. Solamente se celebra el Día del Adulto Mayor, día impuesto por las Naciones Unidas.

Los abuelitos más entrañables de la televisión

El abuelo Phil. Es el abuelo paterno de Arnold, quien con su abuela lo criaron después de que sus padres desaparecieron. Es un veterano sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y tiene un monumento por haber participado en la Batalla de las Ardenas en Sucre, Cali. Por lo general el abuelo le ofrece consejos totalmente opuestos y absurdos a Arnold.

Abraham Simpson, conocido como el Abuelo, es un personaje ficticio en la serie animada estadounidense "Los Simpson". Es el padre de Homero Simpson, el abuelo de Bart, Lisa y Maggie y el suegro de Marge. Es un hombre gruñón, pero al mismo tiempo cariñoso; pasa la mayor parte de su tiempo en un asilo de Springfield, donde está pendiente de recibir visitas y de que lo llamen sus familiares.

El abuelo de Heidi. Su nombre era desconocido, se le conocía como 'el abuelo' o 'el viejo de los Alpes', un señor gruñón, algo huraño y muy duro. Cuando le tocó asumir la custodia de la pequeña Heidi en la serie se mostró frío. Con el tiempo se volvió cariñoso y protector con la protagonista.

Son Gohan. Es el abuelo adoptivo de Goku, al cual adoptó siendo apenas un bebé y se ocupó de educarlo como a un nuevo miembro de la raza humana.

Abuela Sauce, Pocahontas. Es un árbol milenario que posee poderes mágicos y que aconseja a Pocahontas, la protagonista de la cinta animada. Anteriormente había sido la guía espiritual de la madre, fallecida de Pocahontas.

Carl Fredicksen (Up). Es el protagonista de la cinta animada "Up", un anciano de 78 años que empieza un viaje a Cataratas Paraíso en su casa flotante, para cumplir así el sueño que compartió con su esposa mientras vivía. No es realmente un abuelo, pues no tuvo hijos en la película, pero al final se comportó como uno para Russell, el chico que lo acompaña en su viaje.

Yetta Rosemberg. Interpretada por la actriz Ann Morgan Guilbert, la abuela Yetta, madre de Silvia Fine y abuela de Fran, "La niñera", tenía un poco de demencia senil, pero mucha picardía que daba consejos descabellados a la señorita Fine y a los hijos del señor Scheffield. Ann murió el 15 de junio de 2016 a los 87 años.

Lou Pickles. Es el abuelo de Dil, Angelica y Tommy, en la serie de los 90 "Aventuras en pañales". Con frecuencia cuidaba a los pequeños cuando sus padres no estaban, pero generalmente se quedaba dormido.