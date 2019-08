Hong Kong inicia diálogo con manifestantes, pero no cede a sus demandas

Durante el transcurso de este martes, en Hong Kong, la jefa de gobierno Carrie Lam se reunió con un grupo de jovenes para abordar las protestas prodemocracía en la ciudad, sin embargo. no se mostraron intenciones de ceder a las peticiones.

Carrie Lam rechazó las quejas de que se estén ignorando a los manifestantes, que demandan la retirada de un proyecto de ley de extradición.

No es cuestión de no responder. Es cuestión de no aceptar esas exigencias.