Piden antorchistas solución a sus necesidades en Tlatlauquitepec

Tlatlauquitepec, Puebla.- Una comisión de 150 habitantes adheridos al Movimiento Antorchista acudió a la presidencia municipal para reunirse con funcionarios del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Porfirio Loeza Aguilar para pedir que se le dé solución al pliego petitorio que contiene las demandas más sentidas en obra pública y servicios básicos, debido a que han pasado nueve meses desde su entrega y no han tenido respuesta.

En este contexto, José Alberto Esteban Lucas, responsable de trabajo de Antorcha en el municipio, afirmó que a nueve meses de que los antorchistas realizaron la entrega del pliego de demandas de la gente pobre, no se ha cumplido con la solución de las necesidades, entre las que destacan son paquetes de vivienda y herramienta, ampliación de luz eléctrica, la apertura y rehabilitación de caminos.

Agregó que tras la nula respuesta se vieron en la necesidad de acudir un grupo representativo a la presidencia municipal para pedir que los atienda el alcalde y dé una solución a las demandas que están enarbolando, sim embargo, sólo fueron atendidos por funcionarios, quienes se comprometieron a agendar una cita con el alcalde para que le atienda en próximos días.

“Nosotros no somos una organización agresiva o que incita la violencia, nosotros buscamos el diálogo, ante todo, queremos que esto se cumpla, porque son compromisos, no sólo de campaña, sino una vez estando electo el presidente se hicieron esos compromisos, él se comprometió. Entonces nosotros no queremos hacer marchas nada más porque sí, lo que nosotros queremos es buscar el dialogo y que se dé fecha a los apoyos”, sostuvo.