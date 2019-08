Planeo vivir del deporte y sé que tengo lo necesario para lograrlo: Sebastián García

Sebastián reconoce que el Tiro con Arco Compuesto no pertenece al programa oficial olímpico, pero sí se disputa en Juegos Panamericanos, por lo que tiene la esperanza de que pronto sea aceptada, ya que solo la modalidad recurvo está incluida. Por lo pronto, el atleta desea continuar demostrando que puede ser de los mejores del mundo, ahora en la categoría mayor.

Seguir tirando, me gusta mucho, no pienso dejarlo, planeo vivir del deporte y sé que tengo lo necesario para lograrlo, explicó.

El pasado fin de semana, García, de 17 años, derrotó en la final al ruso Daniil Kosenkov, adjudicándose el torneo disputado en Madrid, España, donde también se llevó la medalla de oro en la modalidad mixtos junto a Dafne Quintero.

Desde el momento en el que escuché en la premiación mi nombre, hasta lloré, pero después al buscar fotos me dijeron que era el primer mexicano que ganaba medalla en una competencia outdoor mundial. No lo podía creer, no podía con la emoción, llorando y brincando, acotó.