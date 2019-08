Audio revela que Juan Gabriel envidiaba a Luis Miguel

Durante el programa “Hoy” de este lunes, un fanático compartió un audio de mas de 20 años de antigüedad donde Juan Gabriel dijo que envidaba a Luis Miguel.

La relación entre El Sol de México y el Divo de Juárez se mostró siempre de gran amistad, sin embargo, en el audio, Juan Gabriel habla con una persona no identificada, a quien le dice que le tiene mucha envidia a Luis Miguel porque podía vivir en México; mientras que él debía vivir en los Estados Unidos, pues aún no tenía tanta fama.

El audio también reveló que aunque 'Juan Ga' tenía casas en Acapulco, Guadalajara, San Miguel Allende y Capula, era incapaz de regresar a México.

Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo vivir, no puedo vivir todavía en México por la fama y mira que también tengo casa en Morelia, Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes estratégicas, pero no puedo vivir ahí.