Las obras gestionadas son para un bien colectivo: Antorcha

Esta semana, la líder antorchista en el distrito 9, Angelina Ramos Sánchez, realizó una reunión con los habitantes de la colonia Loma Bonita para revisar las necesidades más urgentes de los colonos humildes de las zonas más desprotegidas del norte de la capital.

Ramos Sánchez explicó que esta plática fue también para informar acerca del proceso de las diferentes gestiones que actualmente se están realizando con los habitantes organizados con el Movimiento Antorchista en las colonias populares de la zona norte, pues “es importante que todos participen en la lucha de mejores condiciones”.

La líder antorchista destacó que los beneficios a los habitantes son tangibles: “todas las obras que gestiona Antorcha están a la vista de todos ustedes, no me la llevo yo a mi casa ni ustedes, sino que es para un bien colectivo, los diputados antorchistas que gestionaron tantas obras para Puebla no tienen ninguna cerca, sino que por el contrario las llevaron a zona marginadas”.

Entre estas gestiones –dijo- se encuentra alumbrado público, bacheo, pavimentación de calles, ya que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las familias que aquí habitan, siendo ellas las más afectadas y vulnerables ante la falta de estos servicios.

Por último, invitó a organizarse con el Movimiento Antorchista y seguir luchando por “los servicios que merecen y por derecho el gobierno tiene la obligación de dárselos”.