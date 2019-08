Revelan póster oficial de "The Falcon and the Winter Soldier"; Bucky sorprende con nuevo aspecto

Marvel Studios acaba de revelar el primer póster oficial de “The Falcon and the Winter Soldier” lo que para Disney+ significa que tendrá continuidad con el Universo Cinematográfico de los superhéroes.

En esta serie, los personajes de James Buchanan “Bucky” Barns, también conocido como “Winter Soldier” y Sam Wilson alias “Falcon” harán dupla como pareja heróica.

Si bien el poster no da genera algún tipo de spoiler y no se encuentra nada fuera de lo común, llama la atención que el personaje de Bucky ya no presenta su característico pelo largo que lo acompañó desde el film de “Captain America And the Winter Soldier”

Varios usuarios en redes sociales han dado su opinión sobre este cambio de look que tomó a todos por sorpresa, algunos haciendo a chistes y memes con referencia a tener el pelo largo, otros dando un punto bueno al nuevo look, y otros más demostrando no estar del todo conforme con este cambio.