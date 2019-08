Comienza difusión de spots del primer informe de AMLO

Desde este domingo comenzó la campaña de difusión de spots del primer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual, conforme a la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del Gobierno Federal.

En los videos, López Obrador destaca el aumento a salario mínimo y el hecho de que no se han incrementado los impuestos, así como el precio de los combustibles como gasolina y diésel.

No es por presumir, pero soy un hombre de palabra, no han aumentado los impuestos, no han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo 16% como no había sucedido en 36 años.