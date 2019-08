¡El impactante cambio de Wesley Sneijder!

El exfutbolista Wesley Sneijder anunció su retirada como profesional el pasado 12 de agosto, luego de pasar por el Ajax, el Real Madrid, el Inter de Milán, el Galatasaray, el Niza y Al Gharafa y ahora vuelve a sonar pero no por su desempeño en las canchas, sino por el impresionante cambio físico que mostró.

Tras haber firmado como directivo del Utrecht, imágenes de Sneijder algo pasado de peso en el palco del estadio se difundieron. Además, se podía ver cómo volvía a su asiento con un vaso en la mano, lo cual dejaba apreciar su nueva figura.

Comentarios sobre los nuevos hábitos alimenticios del holandés se desataron en redes sociales, pues el vídeo no ha tardado en hacerse viral y se ha tomado con buen humor por parte de los internautas.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W — Xav Salazar (@XavsFutbol) August 25, 2019