Relámpago lesiona a 6 en torneo de Golf

Eran aproximadamente las 4:45 de la tarde (tiempo del este) cuando un relámpago cayó en el East Lake Golf Club, y éste impactó en un árbol situado cerca del green 15/tee 16 y lo partió hasta la raíz, varios pedazos del tronco salieron lanzados, lesionando a las personas que se encontraban cerca. Todas fueron trasladadas a hospitales locales.

Lightening strike at East Lake CC during weather delay of the Tour Championship @PGATOUR #TourChampionship pic.twitter.com/vKTydOBPPX — Phil Gleason (@Secondhole) August 24, 2019