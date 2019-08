Se agarran AMLO y Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó al exmandatario Felipe Calderón como el 'comandante Borolas'.

No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, él quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que cuando declara la guerra organizada va a Michoacán, a Apatzingán (...) y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y ahí declara la guerra, agregó.

AMLO agregó que el expresidente quiso resolver de "manera espectacular" el problema de la inseguridad en el país y no atendió las causas de éste.

Subrayó que admite la responsabilidad de su administración para disminuir la inseguridad, pero reafirmó su crítica hacia el sexenio de Calderón porque considera que fue en ese lapso donde empeoró la situación, pues se registraron 102 mil 859 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

No obstante, en los primeros 7 meses de 2019 se han registrado 17 mil 164 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por su parte, Calderón le respondió: "Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".