Niega Miley Cyrus haberle sido infiel a Liam Hemsworth

La artista Miley Cyrus finalmente habló sobre su separación de Liam Hemsworth y negó los rumores acerca de una posible infidelidad de su parte con la bloguera Kaitlyn Carter, luego de que fueran difundidas fotografías de ambas besándose.

A través de un hilo en Twitter, la cantante se sinceró sobre varias cosas, como haber fumado marihuana y experimentar con otras drogas, así como haber perdido un papel en una película por irreverente.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019