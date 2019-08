Denuncian antorchistas mal estado de barranca en Amozoc

Una comisión de habitantes adheridos al Movimiento Antorchista acudieron ante el presidente municipal, Mario de la Rosa Romero, para pedir que inicien los trabajos para la construcción del puente vehicular que conectan las colonias "La ocotera" y "Las cruces", pues desde hace tiempo, en temporada de lluvias, el caudal del agua sube en exceso.

Los habitantes afirmaron que, en días pasados, el caudal del agua subió demasiado y arrastró a cuatro personas que necesariamente tienen que pasar por el sitio diariamente para realizar sus labores cotidianas.

Rocío Sánchez Castillo, responsable del trabajo antorchista en Amozoc, señaló que “este tema no es nuevo, ya son muchas ocasiones en las que pedimos que se atienda esta problemática, que si bien no afecta directamente a todo el municipio, si es una situación muy grave para los habitantes de las colonias y no hemos tenido respuesta favorable”.

Asimismo, informó que el estado de esta pequeña barranquilla es deplorable lo que ha causado que en épocas de lluvia se desborde al grado de inundar casas aledañas, además del daño que pudiera ocasionar a los peatones.