Desempleo, principal problema de Cañada Morelos

María de Lourdes Carrera Carrera, alcaldesa de Cañada Morelos, municipio ubicado al oriente del estado, en entrevista afirmó que la principal problemática que padecen los habitantes es la falta de empleo, situación que genera a su vez inseguridad en la zona.

Carrera Carrera aseguró que, como presidenta municipal, se comprometió con la población “a atacar la causa, generar empleo, acercarme a las personas para proporcionarles apoyo, que el recurso que llegue al ayuntamiento se emplee tal y como debe de ser”.

La alcaldesa antorchista explicó que “necesitamos empleo y luchar para que los jóvenes sigan estudiando, la gente tiene ganas de trabajar, pero no está la facilidad, el sueldo además está muy mal pagado”.

Y es que informó que su municipio aún no cuenta con una universidad, sino que sólo alcanza el nivel bachillerato, “y para estudiar la universidad tienen que salir, pero es complicado por la falta de empleo para los padres, que no cuentan con el recurso, por eso luego los jóvenes ya no estudian, sino buscan las cosas más fáciles, entretenerse con otras cosas”.

Asimismo, afirmó que, como miembro del Movimiento Antorchista, está acostumbrada a gestionar, por lo que “con el recurso que llegue al ayuntamiento y con lo que gestionemos, estoy segura de que vamos a sacar adelante al municipio”.

Si yo como cabeza del municipio me conformo con lo que llega al ayuntamiento no vamos a lograr mucho, lo que hará la diferencia será la gestión, por eso tengo que ir a tocar puertas y rebasar las trabas para que nuestro municipio pueda progresar, afirmó.

Por último, dijo sentirse comprometida “porque la gente tomó la decisión de votar por mí, ya acudieron a mi toma de protesta y eso me compromete a trabajar mucho más por mi municipio”.