Controlan el fuego en Canarias

Durante el sábado pasado, los habitantes de Canarias fueron evacuados debido a los reportes de un incendio, una vez que la fuerza de bomberos logró apaciguar las llamas, los habitantes pudieron regresar a sus hogares sanos y salvos.

El incendio alcanzó alturas de más de 50 metros, lo que ocasionó que las autoridades locales activaran los servicios de emergencia, desalojando varios municipios, dando un censo de más de diez mil habitantes, afortunadamente, la baja de temperatura y el cese del viento ayudaron a detener el fuego.

También dijo que debido al aumento de la temperatura y una baja en los niveles de humedad, se espera que mas incendios puedan azotar España.

Todavía no podemos garantizar que el incendio no tiene potencial de reiniciarse. No podemos bajar la guardia, advirtió Grillo.