La película #9 de Quentin Tarantino

Este viernes se estrena la película número 9 de Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood. Cinta que podría significar la penúltima del cineasta, quien en varias ocasiones ha afirmado que sólo realizará 10 películas.

El filme, de casi 3 horas, reúne a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, como protagonistas, acompañados de Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Michael Madsen, entre otros.

La historua cuenta la crisis de Rick Dalton (DiCaprio), una estrella de televisión en la década de los 50 y de su doble, Cliff Booth (Pitt). Retrata el final de la época dorada de Hollywood a la par que se perpetran los delitos cometidos por Charles Manson y su secta. Es además un tributo al director Sergio Leone por sus cintas Erase una vez en el oeste y Érase una vez en América.

Once Upon a Time in Hollywood es la segunda película de Tarantino basada en hechos reales, la primera fue Bastardos sin gloria. Fue producida por Columbia Pictures y Heyday Films, cuenta con locaciones en Los Ángeles y Reino Unido, su presupuesto fue de 90 millones de dólares y durante la primera semana tras su estreno en Estados Unidos, recaudó poco más de 122 millones de dólares.

La cinta fue proyectada por primera vez en el Festival de Cannes 2019 y ha recibido excelentes críticas, algunos incluso afirman que podría tratarse de “la obra maestra del cineasta”; pues luego de dicha exhibición, los espectadores ovacionaron a Tarantino durante seis minutos con aplausos de pie.

6 datos sobre One Upon a Time in Hollywood

1. En las películas del cineasta es común encontrar referencias a sus películas pasadas, como el Cadillac que conduce Brad Pitt, es el mismo auto que conduce Michael Madsen en Perros de Reserva.

2. Tarantino ha llamado a esta cinta su “Carta de amor a los Ángeles”, su “Magnus Opus” e incluso, la ha comparado con Roma de Alfonso Cuarón.

3. La película cuenta con recreaciones de programas y anuncios reales de la televisión estadounidense de la época de los 60, como un comercial protagonizado por Rick Dalton y la famosa serie FBI.

4. La cinta reúne a 3 ganadores del Oscar: Al Pacino, DiCaprio y el mismo Tarantino.

5. Maya Hawke tiene un pequeño papel en la película, la actriz es conocida por interpretar a Robin en la tercera temporada de Stranger Things.

6. Charles Manson fue un criminal conocido por liderar un grupo delictivo llamado “La familia Manson”, fundado a finales de los 60 en el desierto de California. Uno de sus crímenes más sonados fue el asesinato de la esposa y amigos del cineasta Roman Polanski. Manson murió en prisión en 2017 a los 83 años.