Zlatan Ibrahimovic tuvo ofertas en la Liga MX

El sueco Zlatan Ibrahimovic de 37 años, sin duda es uno de los delanteros más mediáticos que han existido en la historia del futbol, además de ser la estrella más importante de la MLS, donde a un año ha demostrado su profesionalismo, siendo la clave en el equipo Schelotto para sus aspiraciones de ganar la liga.

Recientemente, el jugador admitió que pudo haber jugado en el futbol mexicano, pero desistió de la idea.

Me llegó una oferta de México antes de que viniera a LA Galaxy. No puedo decir de dónde fue porque todo es confidencial. Tuve la oferta, pero mi mente estaba en Los Ángeles y cuando decido algo, no importa qué se ponga en el camino. Cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco.