No habrá aumento en impuestos: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa garantizó que no habrá aumento en los impuestos, como en el ISN el cual, explicó que tuvo un origen que se deformó, porque se asignó para crear infraestructura social.

Con esta recaudación se crearon plataformas de concreto hidráulico en los parques industriales, un Centro Convenciones, un auditorio, pero el mayor porcentaje del ISN está garantizando el pago de las Asociaciones Publico Privadas (APP), proyectos de Prestación de Servicios (PPS), CIS, Museo Barroco, Audi, y de todos esos fideicomisos que conforma un monto importante de la deuda.

Es una empresa la que diseñó el esquema de defraudación y por los altos pagos millonarios que se hacen mensualmente, no es posible desaparecerlo, no obstante, Barbosa dijo que no se incrementará la tasa y no habrá algun impuesto nuevo, pues se alinea a la propuesta de la Cuarta Transformación.

Respecto a las fotomultas, Luis Miguel Barbosa explicó que analiza el cobro; y una vez que concluya el estudio y comparación con la media nacional, se podría reducir la tarifa. Además, reiteró que habrá una licitación para el programa de Monitor Vial.