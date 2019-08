Joker y Terminator T-800, los nuevos personaje a añadir en Mortal Kombat 11 A algunos fans no les agradó el look del "Guasón" pero en cambio, amaron que Terminator tenga el look de Arnold Schwarzenegger.

Foto: Staff Sexenio En el transcurso de la mañana, Nether Realm Studios, desarrolladora encargada de Mortal Kombat 11, ha liberado el trailer de presentación de los personajes que serán parte de su Kombat Pass, paquete de personajes descargables para esta nueva temporada, el cual incluye personajes clásicos como: Shang Tsung, Nightwolf y Sindel. Aunque también hay invitados especiales de otras franquicias, como Spawn y los recién anunciados Joker, el villano principal de Batman y el Terminator T-800. Si bien algunos personajes ya habían sido anunciados y el video de revelación fue liberado oficialmente hace unas horas, esto no fue ninguna sorpresa, ya que la imagen del banner del Kombat Pass con los nuevos personajes ya se había filtrado por internet, sin mencionar que se había encontrado información que podía revelar la identidad de los nuevos personajes. Recordemos que no es la primera vez que Mortal Kombat trae personajes de universos ajenos a la franquicia, anteriormente en Mortal Kombat X, personajes como Jason Voorhes de Viernes 13 el xenomofro de Alien y el Depredador ya habían aparecido. Shang Tsung y Nightwolf ya se encuentran disponbiles. Terminator T-800 llegará el próximo 8 de octubre. Sindel el 26 de noviembre. Joker arribará el 28 de enero del siguiente año. Por último, los fans de Spawn tendrán que esperar bastante, ya que veremos a ese personaje destripar a otros peleadores hasta el 17 de marzo.