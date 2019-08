Barbosa alienta a ciudadanos

“Hoy me dio el aliento que necesitaba al decirme que sí, que sí voy a tener el apoyo”, así es como Jesús Manuel Zetina definió la atención que recibió del gobernador Miguel Barbosa Huerta durante la Jornada de Atención Ciudadana celebrada este martes.

Vecino de la colonia La Loma, de la Ciudad de Puebla, Jesús Manuel perdió la pierna izquierda en julio de 2017, por un accidente en el transporte público, lo que le impidió correr un maratón para el que se preparaba.

El señor Zetina, de quien dependen económicamente su hijo de 4 años y su esposa, acudió a Casa Aguayo para ser atendido por el gobernador y solicitarle una prótesis. Tras escuchar su petición, el mandatario se comprometió a proporcionarle la asistencia necesaria.

En otro caso, para agradecerle la apertura del gobierno, Alejandra González Domínguez y Álvaro Nepomuceno Hidalgo, originarios de Chiconcuautla y Huauchinango, obsequiaron a Barbosa Huerta un pequeño árbol.

Como representantes de una asociación dedicada a la producción de árboles navideños, Alejandra y Álvaro solicitaron al gobernador atender a la región de la Sierra Norte, específicamente a los campesinos, para quienes pidieron insumos sin la necesidad de intermediarios.

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería en Procesos y Gestión de la BUAP, Felipe Espinosa Tecuapetla, de 83 años de edad, también acudió a la Jornada de Atención Ciudadana para solicitar que su servicio social lo realice en el área de computación, esto para continuar con su preparación y cumplir con sus obligaciones académicas.

“Aunque estoy grande, mi mente está muy fresca, no me siento ni cansado, mi mente está al 100 y a mí me llama mucho la tecnología porque eso es lo que se está viviendo, estamos en un mundo globalizado y digitalizado”, manifestó.