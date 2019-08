25 años del escándalo de Romario

Hace 25 años uno de los referentes del futbol mundial, Romario pasó de ídolo a ser señalado. Con él al frente, la selección brasileña acababa de ganar el mundial de Estados Unidos, quince días después de esa final, Romario estaba citado por el entonces entrenador del Barcelona, Johan Cruyff, para comenzar la pretemporada, aún con el recuerdo de la brillante temporada donde se convirtió en estrella del equipo, llevando al conjunto Culé al campeonato.

Pero Romario no volvió y el monumento que había construido comenzó a derrumbarse, cinco meses después, tras un humillante 5-0 contra el acérrimo rival en el Bernabéu, así cerró tajantemente y de mala manera su historia en el conjunto blaugrana.

No llegaré el día uno. Necesito más vacaciones, declaró desde Rio de Janerio el 27 de julio, dando un aviso al Barcelona, que fue tomado por sorpresa ya que aunado a las declaraciones de el "Baixhinio", en la prensa se difundían imágenes de sus fiestas.

El presidente del Barcelona; Johan Cruyff recalcó "tiene que estar aquí como todos", pero Romario no lo hizo, a lo que el directivo respondió "a mi no me preocupa, pero es una falta de respeto a todos sus compañeros... Supongo que algún día aparecerá y entonces se le aplicará el régimen interno".

Desde Brasil, la entonces esposa de Romario declaraba "Ya no tiene nada que hacer en Barcelona, comprará su contrato y fichará por un grande de Brasil. No vamos volver".

Desde ese momento, el jugador mantuvo silencio mientras buscaba qué conjunto brasileño podría hacer frente a un fichaje de 11 millones de euros de esa época.

Si compra su contrato haremos el negocio del siglo, respondió Johan Cruyff desde la pretemporada en Holanda, ya que su fichaje habría costado al Barcelona menos de la mitad.

Para 16 de agosto, en Brasil se publicó que Romario volvería a Barcelona para negociar su baja, a lo que Cruyff respondió con un desafío:

“Me da igual. Si se quiere ir, todo es cuestión de sentarnos y hablarlo”.

Después de tratar de negociar su pase por 6.8 millones al Torino, que serviría solo como puente para regresar a Brasil, y de la negativa del presidente del Barcelona para negociar por una cifra tan baja, Romario regresó a Barcelona para fumar la pipa de la paz.

“Pido perdón. Hablaré con Cruyff y espero cumplir mi contrato”, declaró a su llegada Romario, para entonces, sus compañeros empezaban a estar hartos de la telenovela, sin la sospecha de que el entrenador holandés estaba decidido a olvidar.

Se sumó a los entrenamientos del primer equipo casi de inmediato, y fue incluido en el once inicial que comenzó la Liga perdiendo 2-1 en Gijón.

Romario, que en la temporada anterior había marcado 32 goles en 47 partidos, anotó los dos primeros en la tercera jornada de Liga ante el Atlético de Madrid, pero su rendimiento y su feeling con el barcelonismo se fue diluyendo hasta que tres días después de jugar en el Bernabéu, un clásico que el Barça perdió por 5-0, el ‘Baixinho’, se marchó para no volver.

Sin embargo, la ruptura de Romario y Barcelona había comenzado desde antes, en agosto de hace 25 años.