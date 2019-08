Buena relación con la IP, destaca AMLO

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reunió con empresarios para agilizar las negociaciones en torno a una disputa sobre varios gasoductos, buscando asegurar que los contratos sean justos y que México tenga suficiente gas.

No sólo que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan los que construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la hacienda pública, no solo es eso. Sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país. Tenemos que buscar un desarrollo sustentable que aproveche de manera racional los recursos, explicó.