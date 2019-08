Morena no permitirá oportunistas

Mario Bracamonte González delegado presidente de Morena en Puebla, subrayó que no permitirán la incorporación al partido de oportunistas que solo buscan cargos de poder o de representación popular.

Comento que la afiliación al padrón de militantes se encuentra ‘cerrado’ y que por aprobación del Consejo Nacional Ordinario de Morena será abierta hasta que finalice la renovación de las dirigencias nacionales y estatales.

Subrayó que los militantes de Morena rechazan la posibilidad de sumar a sus filas integrantes de otras fuerzas políticas que tienen por objetivo utilizar al partido para lograr una candidatura en próximas elecciones.

Y en el caso de sumarse al partido, no contarían con el respaldo correspondiente de la militancia, pues ellos no están de acuerdo en que aquellos que pretenden adherirse, no estuvieron en las grandes lucha que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial.