Venden el Ferrari 312T que hizo campeón a Niki Lauda

El Ferrari 312T que hizo campeón por primera vez al piloto recientemente fallecido Niki Lauda, alcanzó la cifra de 6 millones de dólares, en la subasta realizada en la localidad de Pebble Beach California. En 1975, Ferarri llevaba más de 10 años sin campeonar en la Fórmula 1, después de conseguirlo con el piloto John Surtees en 1964.

Ferrari sólo construyó 5 chasises del 312T, lo que hace más valioso el auto de Lauda. En 1976, después de la temporada, un coleccionista francés conservó el Ferrari 312T de Lauda durante 20 años, después pasó a un holandés y finalmente, en 2008, al que era su actual propietario de origen estadounidense, antes de la subasta, tiempo durante el cual dedicó grandes sumas de dinero para su restauración y mantenimiento.

Aunado a que fue conducido por Niki Lauda durante 5 Grandes Premios de la temporada de 1975, y que ganó su primer título mundial, otra característica es que fue el auto con el que libró las batallas más extenuantes contra el británico James Hunt, mismo al que derrotó en la batalla por el campeonato.

Específicamente a bordo de este auto, Niki Lauda obtuvo las 5 Pole Position de los GP antes mencionados, ganó el Gran Premio de Francia y obtuvo podios en Alemania y Holanda.

El Corazón de este cavalino es un V12 plano con 505 CV y una caja de cambios transversal, de ahí la T en el nombre del vehículo, que ofrecía una distribución de peso ideal en el monoplaza.

Star Car Alert! Winner of the 1975 French Grand Prix, Driven by Niki Lauda... this outstanding example of Ferrari’s Championship-Winning 312T has left the block for an incredibly deserving $6,000,000! #GoodingPebble 1975 #Ferrari 312T pic.twitter.com/UiI7jPT9Y0 — Gooding & Company (@goodingandco) August 17, 2019