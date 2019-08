Tunde Camacho a Messi

Durante una entrevista, el ex entrenador del Real Madrid y la Selección Española, José Antonio Camacho, declaró tajantemente que Lionel Messi no puede ser considerado el mejor jugador de la historia, si no logra levantar la Copa del Mundo con Argentina.

Es muy buen jugador, pero no puedes ser el mejor del mundo, ni de la historia, si eres argentino y no ganas un Mundial.

A su consideración, la selección Argentina tiene la suficiente tradición futbolera como para que ganar un Mundial, sea vital en un jugador de las características de Lionel Messi. Hizo hincapié en que si se tratara de una selección menor, no ganar la Copa del Mundo, sería menos significativo.

Un Mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar, los argentinos siempre se lo van a reprochar.

A pesar de la afirmación sobre el actual capitán del Barcelona, Camacho mencionó que es un admirador más del juego de Messi y tuvo elogios para el argentino.

Rompe el partido en cualquier momento. Puede existir una igualdad total entre dos equipos pero él, es él y desequilibra de repente la balanza. Y encima yo parecería un buen entrenador.

Para finalizar, José Antonio Camacho considero al "Pelusa", Diego Armando Maradona, como el mejor de todos los tiempos.