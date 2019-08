Estadio Azteca sanciona a vendedores de cerveza "rebajada"

La administración del Coloso de Santa Úrsula tomó cartas en el asunto, después de que via Twitter, la cuenta @lamanodediosmx publicara un video donde se observa que la cerveza no llega al aficionado en estado puro. Se observa a los vendedores tomar agua de una hielera antes de servir la cerveza para que ésta rinda más.

A través de su cuenta de Twitter, el Estadio Azteca se hace responsable de estas prácticas, y señala que ya se tomaron las medidas necesarias para que esto no se repita.

El #EstadioAzteca no acepta prácticas que afecten a la afición. Circula un video que exhibe a vendedores alterando producto. Ya se retiró a los implicados permanentemente de las instalaciones. Estamos ejerciendo acciones legales. No permitiremos estas conductas. — Estadio Azteca (@EstadioAzteca) August 18, 2019

Cabe recordar que el mes pasado sucedió algo similar en el Estadio Corona, donde los vendedores servían la cerveza de un bote sucio. En este caso, el club sancionó a su proveedor de alimentos y bebidas, Eurest Proper Meals, dado que ellos les mandan a los vendedores, y aseguró que estaba investigando para tomar las medidas pertinentes, lo cual derivaría, afirmó, “en alguna sanción, incluso, en el retiro de la concesión”.

La afición reaccionó en redes sociales, amenazando con no volver a consumir en el Estadio Azteca o que retirar a los implicados no es suficiente, debido a que no garantiza que los demás vendedores no lo hagan.

YA NO VAMOS A COMPRAR NADA ?? — ????IMPERIO AZUL???? (@mikysnider) August 18, 2019