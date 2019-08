La 4ta del Chelís no funcionó

Medio año duró la cuarta gestión de José Luis Sánchez Solá, 'El Chelís' en el Puebla, con un raquítico punto conseguido de los 15 posibles, toda vez que sólo empataron con Chivas, perdiendo los demás partidos por goleada contra Xolos, Santos y Pachuca, razón por la cual, la directiva poblana decidió dar por terminada la relación laboral con el DT.

A través de un video en Twiter, El Chelís compartió un mensaje para la afición de La Franja.

"Ayer en la mañana tras el rotundo fracaso del viernes por la noche ante el Pachuca, me citaron y me dijeron que no veían más para adelante, que no veían salidas conmigo. Estos seis meses hice todo mi esfuerzo, dedicación y amor por este equipo. El torneo pasado sí salió, pero en estos cuatro partidos, quizá quitando el de Chivas, el equipo no se vio reflejado lo que tenía que ser el Puebla o mi sello".